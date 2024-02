SBT exibe de surpresa desfile de Carnaval de 2001 em homenagem a Silvio Santos

Neste sábado (17), os fãs do SBT e do Carnaval receberam uma surpresa da emissora. O jornal da casa, o SBT Brasil, acabou encerrando mais cedo e cedeu espaço a um desfile que aconteceu há 23 anos.

Na íntegra, foi exibida a apresentação da escola de samba Tradição, que homenageou Sílvio Santos em 2001. A passagem da agremiação pela Sapucaí ainda trouxe figuras como Gugu Liberato e Hebe Camargo, que já faleceram.

Com imagens da Globo e com o crédito: imagens da internet, o desfile foi narrado pela também falecida Glória Maria e o jornalista, que agora trabalha no SBT, Cléber Machado.

A exibição surpresa gerou comentários e repercussões no X, o antigo Twitter. Veja:

Eu não estou acreditando que, na noite do desfile das campeãs na Sapucaí, o Silvio Santos mandou a equipe do SBT reprisar na emissora o desfile de 2001 da GRES Tradição realizado em sua homenagem com transmissão oficial da Rede Globo naquele ano. KKKKK pic.twitter.com/IyaizcW5cm

— Beatriz (@beadeverdade) February 18, 2024



Silvio Santos minutos após contarem pra ele que alguém tinha botado o desfile da Tradição de 2001 no YouTube pic.twitter.com/jJi8Swe6wO

— Batatinhonther | 🇭🇺 (@konther) February 17, 2024



DO NADA o SBT tirou o jornal pra transmitir o desfile da Tradição de 2000ebolinha com tema do Silvio. Detalhe na imagem hahahhaa bom demais ser brasileiro. Silvião deve ter se animado vendo Carnaval esse ano e lembrou ma oeee pic.twitter.com/aXVl55a5I9

— Paulo Lescaut (@paulolescaut) February 17, 2024