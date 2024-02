Saiba quem são os pré-candidatos à Presidência da Câmara em 2025

A eleição para a sucessão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), acontecerá no começo de 2025. Um ano antes, no entanto, a disputa entre os candidatos começa a se consolidar.

O escolhido de Lira para o cargo é o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA). Entretanto, parte da base governista considera que sua candidatura pode não decolar.

A partir disso, surge o nome do atual vice-presidente da Casa, deputado Marcos Pereira (Republicanos), que pode buscar se aliar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conseguir ser alçado.

A oposição pretende lançar o deputado Altinêu Cortes (PL-RJ), líder do PL, para a disputa.

A CNN apresenta, a seguir, quem são os postulantes ao cargo, que tem importância por nomear o terceiro na linha de sucessão da Presidência da República.

Elmar Nascimento

Elmar José Vieira Nascimento nasceu em 6 de julho de 1970 em Campo Formoso, no estado da Bahia. É filho de José Aluizio Nascimento e Maria Anita Vieira Nascimento.

É formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador, em 1992.

Em sua cidade natal, foi eleito vereador pelo então PMDB, em 1996. Foi reeleito em 2000, mas não chegou a completar o mandato após renunciar para assumir como deputado estadual, em 2003.

Pelo PL, foi reeleito para a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), permanecendo no cargo até 2015. No mesmo ano, foi para Brasília e tomou posse como deputado federal já pelo então Democratas. Foi reeleito em 2018 e em 2022, agora pelo União Brasil.

Marcos Pereira

Marcos Antonio Pereira nasceu em 4 de abril de 1972 em Linhares, no Espírito Santo.

Pereira não conheceu sua mãe biológica, que o entregou assim que nasceu. Quando tinha cinco anos, o casal que lhe adotou se separou e, assim, cresceu com a avó paterna adotiva.

É advogado e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

Em 1995, se tornou diretor administrativo e financeiro da TV Record no Rio de Janeiro, permanecendo no posto até 1999, quando foi para a Rede Mulher de Televisão. Em 2003, assumiu a vice-presidência da Record.

A partir de 2011, foi eleito presidente nacional do Republicanos. Em maio de 2016, no governo de Michel Temer (MDB), assumiu o Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços.

Foi eleito deputado federal em 2018 e reeleito em 2022. No ano passado, assumiu a vice-presidência da Câmara.

Altineu Côrtes

Altineu Côrtes Freitas Coutinho nasceu em 19 de setembro de 1968, em Niterói, no Rio de Janeiro. É filho de Altineu Côrtes Coutinho e Angela Maria Freitas Coutinho.

Sua trajetória política começou em 2002, quando foi eleito deputado estadual pelo PMDB. Em 2006, chegou para o segundo mandato e em 2010, já pelo então PR — hoje PL — esteve no terceiro mandato.

Em 2004, assumiu a Secretaria Estadual da Infância e Juventude, no governo de Rosinha Garotinho.

Desde 2015 é deputado federal. No ano de 2022, assumiu a liderança do PL na Câmara, partido do então presidente Jair Bolsonaro.