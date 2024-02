Rio Branco enfrenta Águia de Marabá pela Copa Verde no interior do Pará

Foto: Jhon Lennon

Na madrugada da última segunda-feira, 26, a equipe do Rio Branco viajou para a cidade de Marabá, no interior do Pará, para a estreia na primeira fase da Copa Verde contra o Águia de Marabá-PA. O duelo será na quarta-feira, 28, no Estádio Zinho Oliveira.

O técnico Vaguinho Santos relacionou 18 jogadores. A estreia na Copa Verde será a terceira partida oficial do Estrelão na temporada. O Alvirrubro foi eliminado pelo CRB na primeira fase da Copa do Brasil, após empate sem gols e venceu o clássico contra o Atlético-AC por 3 a 0, no último domingo, pela primeira rodada do grupo A do Campeonato Acreano

Quem avançar no duelo enfrenta nas oitavas de finais contra o Paysandu, que entra somente nas oitavas de finais por ser um clube melhor colocado no ranking nacional de clubes da CBF. A Copa Verde terá início no dia 22 de fevereiro e a grande decisão está marcada para os dias 24 de abril e 8 de maio.