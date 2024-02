Rio Acre sobe mais de 2 m nas últimas 24 horas e se aproxima dos 10 metros

Foto: Whidy Melo/Ac24horas

Seguindo as elevações ocorridas nas estações de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri nos últimos dias, o nível do Rio Acre em Rio branco subiu mais de 2 metros nas últimas 24 horas – indo de 7,74 metros na manhã de sábado, 17, para 9,86 metros na manhã deste domingo, 18.

A Coordenadoria de Defesa Civil de Rio Branco considera a possibilidade de o manancial ultrapassar a cota de transbordamento ainda nesta segunda quinzena de fevereiro ou em março em razão da mudança registrada na bacia nos últimos dias. A elevação também ocorre no Riozinho do Rola, importante afluente do Rio Acre.

Mesmo com esses números, o nível do Rio Acre é o menor nos últimos três. Em 2021, o rio transbordou em fevereiro. Em 2022, no dia 15 de fevereiro, o rio estava acima dos 10 metros e em 2023 acima dos 11 metros. Em 2024, nesta data, o nível estava na casa dos 7 metros.

O transbordamento do rio aconteceu em 2023. Diante desses números, a Defesa Civil em Rio Branco diz que permanece atenta, fazendo monitoramento e outras ações voltadas para a possibilidade de inundação.

“Permaneceremos sempre atentos para poder atuar no momento certo, levando o socorro e a resposta a qualquer vítima que necessitar”, disse o tenente-coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal de Rio Branco em entrevista ao Jornal do Acre.