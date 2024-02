Rio Acre inunda ponte sobre o igarapé Santa Rosa e isola “Bairro da Bolívia”, em Xapuri

Um dos efeitos do Rio Acre com nível acima dos 15 metros em Xapuri é a inundação da ponte do igarapé Santa Rosa, que liga a região central da cidade ao bairro Braga Sobrinho, popularmente conhecido como ‘Bolívia’.

Desde a manhã, os moradores estão recebendo ajuda da Defesa Civil para a retirada dos pertences das casas com o apoio de barcos ou de veículos de grande porte para efetuar a travessia. O bairro é um dos mais atingidos pela enchente em Xapuri.

O nível do rio continua subindo na cidade e atingiu 15,29 por volta das 14 horas. São 45 famílias desabrigadas e 110 desalojadas, totalizando 452 pessoas atendidas pela Defesa Civil até o momento.

Os abrigos para atender as famílias atendidas na cidade foram organizados primeiramente nas instalações da Praça da Juventude, e depois na quadra de esportes do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC).

O contingente da Defesa Civil no município envolve agentes das forças de segurança e servidores de diversas secretarias municipais. A sala de situação está funcionando no Quartel da Polícia, que já começa a ser ameaçado pelas águas.