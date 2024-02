Rio Acre passa dos 13 metros e atinge cota de alerta e transbordamento

O rio Acre atingiu a cota de alerta em Rio Branco, alcançando a marca de 13,50m, de acordo com a medição da Defesa Civil Municipal às 9h desta sexta-feira, 23, e deve transbordar nas próximas horas. De acordo com o tenente-coronel Cláudio Falcão, que coordena o órgão de defesa, a situação deve se agravar, inclusive nos igarapés.

“O cenário hidrológico de Rio Branco se agravou bastante nas últimas horas, tanto com a subida do rio Acre quanto dos igarapés. Estamos sofrendo com a influência do aumento das águas de todos os municípios acima e lá ainda está enchendo, inclusive no Peru. Então não há nada o que possa ser feito a não ser estar à disposição da população, que já está sendo retirada dos locais de risco”, disse o tenente-coronel Cláudio Falcão.

Ainda segundo Falcão, em comparação com a grande cheia do ano anterior, a expectativa atual é de que o transbordamento do rio Acre pode chegar a 60% do nível de março de 2023, mas não há como descartar um maior agravamento em razão das fortes chuvas que ainda caem no Peru, onde nasce o rio Acre. “Naquela região, nas últimas 48 horas choveu 196mm, então tem muita chuva e vamos receber todos esses impactos”, afirmou.

Até o fechamento dessa matéria, 23 famílias moradoras de áreas de risco já foram desabrigadas ou solicitaram a mudança.