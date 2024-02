Repórter é atingido por peixe no rosto e cai no chão; veja vídeo

O repórter norueguês David Jørgenvåg viralizou nas redes sociais ao ser atingido no rosto por um peixe no rosto enquanto reportava uma terrível tempestade na costa da Noruega.

O que aconteceu

Responsável por reportar a previsão do tempo, Jørgenvåg foi atingido no rosto por um peixe durante a gravação. A gravidade do contato fez o repórter cair no chão.

O jornalista soltou um berro ao se levantar. Nos bastidores, é possível ouvir a equipe de produção gargalhar com o ocorrido.

No vídeo, a vítima mostrava o resultado da tempestade Ingunn em Kristiansund, na costa do país. Com rajadas de vento que atingem até 190 km/h, ela é considerada a pior registrada na Noruega em 30 anos.

Veja o vídeo:

Fonte: UOL – SPLASH