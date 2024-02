Reação de chanceler contra o governo de Israel foi alinhada com Planalto, dizem fontes

Às 13h27, o canal oficial da chancelaria de Israel compartilhou uma bandeira do Brasil com a pergunta: “o que vem à sua cabeça quando pensa no Brasil?”. E acrescentou o seguinte comentário: “antes ou depois de Lula negar o Holocausto?”

A postagem foi a gota d’água. Em reunião no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) e o assessor internacional Celso Amorim decidiram reagir acusando o governo de Netanyahu de divulgar notícias falsas e de usar a questão com o Brasil para buscar apoio doméstico. O chanceler Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para as reuniões do G-20, acompanhou o entendimento.

Coube ao ministro-chefe da Secom fazer a primeira reação em uma rede social, às 16h25. Pimenta escreveu que o chanceler israelense divulga “conteúdo falso” e disse que Netanyahu está “isolado”.

“O governo de Israel adota prática da extrema-direita e aposta em Fake News para tentar se reafirmar interna e internacionalmente”, complementou.

Já o posicionamento de Mauro Vieira foi feito em uma declaração a jornalistas após deixar a reunião do G-20 no Rio de Janeiro. O chanceler seguiu o ministro-chefe da Secom e disse que manifestações do governo de Israel sobre Lula são “inaceitáveis na forma” e “mentirosas no conteúdo”.

O ministro das Relações Exteriores disse ainda que o ataque do chanceler israelense a Lula “é uma vergonhosa página da história da diplomacia de Israel, com recurso a linguagem chula e irresponsável”.

“O povo israelense não merece essa desonestidade, que não está à altura da história de luta e de coragem do povo judeu. Em mais de 50 anos de carreira, nunca vi algo assim”, citou.

Diante da escalada da crise, integrantes do governo não veem, a um curto prazo, um fim para o imbróglio diplomático. É cada vez mais distante a possibilidade Lula admitir que fez uma comparação indevida entre a invasão de Gaza por Israel para revidar o ataque do Hamas ao genocídio dos judeus por Adolf Hitler.