Reabertura da Ponte Metálica pode ser adiada novamente por causa da cheia

A ponte Juscelino Kubitschek, conhecida popularmente como Ponte Metálica, pode ter sua reabertura adiada novamente em razão da cheia no rio Acre, em Rio Branco. Segundo a assessoria de comunicação do governo, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros fazem uma reavaliação no local nesta quarta-feira, 28.

A ponte, que foi interditada no dia 21 de julho de 2023 por danos na estrutura causados por balseiros e correnteza ao longo dos anos, recebeu manutenção de uma empresa do Rio de Janeiro para a troca das bases que ficam entre os pilares e o piso. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre, Deracre, a reabertura deveria acontecer amanhã, 29, mas a Secretaria de Comunicação do Governo do Acre disse que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão fazendo uma reavaliação para determinar se a ponte poderá ser reaberta em razão da cheia.

“Se o rio continuar enchendo, não vai poder abrir”, disse a secretária de comunicação do governo, Nayara Lessa. No período de 12 horas, conforme a medição da Defesa Civil de Rio Branco, o aumento no nível do rio foi de 17 centímetros, com o leito chegando a 16,45m às 6 horas da manhã desta quarta-feira.

Pelo menos até a próxima sexta-feira, não há nenhuma previsão de estabilização e, por conta das chuvas e da água que vem da região do Alto Acre, a tendência é de mais aumento. “Ontem (27), durante o dia, a subida foi na média de 1 centímetro por hora e o rio deu uma “cansada” como a gente chama. Por causa de toda água que vem chegando, essa subida já era esperada e, infelizmente, não temos, por enquanto, nenhuma previsão do rio estabilizar”, diz Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil.

A estimativa é que a quantidade de atingidos pela cheia do rio Acre em Rio Branco já se aproxima de 60 mil pessoas.