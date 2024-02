STJ nega por unanimidade restituição de Jetta e Land Rover de Gladson Cameli

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou na tarde desta quarta-feira, 21, um recurso denominado Embargos de Declaração do governador Gladson Cameli que pedia a restituição dos veículos VW Jetta e Land Rover Discovery, apreendidos durante os desdobramentos da Operação Ptolomeu, que investiga uma suposta organização criminosa acusada de desviar recursos do Estado do Acre.

Em votação que durou menos de 1 minuto, os ministros do STJ, por unanimidade, seguiram o entendimento da Ministra Nancy Andrighi, relatora da ação, para que o chefe do Palácio Rio Branco não fosse fiel depositário dos bens. A magistrada entendeu que não fazia sentido Cameli ficar com a guarda dos bens apreendidos.

Essa é a primeira decisão do ano desfavorável ao governador. Em breve, em data ainda não definida, a Corte deverá analisar se aceita a primeira denúncia do Ministério Público Federal contra Cameli e também analisará se ele pode ou não ser afastado do cargo.