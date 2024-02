Pronto-Socorro de Rio Branco e Hemoacre unem forças para ampliar doações de sangue

O Pronto-Socorro de Rio Branco realiza durante toda esta terça-feira, 6, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), uma ação de solidariedade para ampliar o número de doações de sangue.

O Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), está atento à constante necessidade de manter o estoque de sangue em nível adequado e conta com a população para atingir este objetivo, especialmente no período de Carnaval, quando tradicionalmente aumenta a demanda por hemocomponentes.

A atendente de farmácia Cenilda Pessoa trabalha próximo ao Pronto-Socorro e aproveitou a comodidade para fazer sua doação.

“Eu sempre quis doar, só que nunca tive a oportunidade. Aí, como eu trabalho aqui na frente, eu disse: ‘Ah, vou lá’. Não custa nada, né? [Acho muito importante], porque eu tenho uma irmã que agora, no final do ano, vai ter que trocar a válvula do coração dela e ela pode estar vindo a precisar do meu sangue, né?”, relata.

Aqueles que quiserem doar terão nesta terça-feira, 6, a possibilidade de fazer este ato de amor de maneira simples e rápida se dirigindo ao estacionamento do Pronto-Socorro, onde está o ônibus do Hemoacre, até as 18h.

“Nesse período, em que nosso estoque está crítico, campanhas como a que está ocorrendo hoje no Pronto-Socorro são muito importantes. Unir forças com nossos parceiros, para aumentar nosso número de doadores e, consequentemente, mantermos um estoque adequado para esse período, que é o Carnaval. Aproveitamos para convidar os doadores a fazerem sua doação de sangue, vestir a fantasia da solidariedade e, antes de cair na folia, realizar esse gesto de altruísmo, que é a doação de sangue”, destaca a gerente de captação do Hemoacre, Ana Carolina Ramos.

“O Pronto-Socorro é o coração do estado, onde a maior demanda vem pra cá, e agora, no período do Carnaval, a nossa demanda aumenta muito mais. Então, estamos com a meta de captar 50 bolsas de sangue para que possamos ficar tranquilos nesse período. Quem quiser doar, venha aqui, porque você vai estar ajudando a salvar vidas”, reforça a enfermeira Maria de Jesus Almeida Xavier, coordenadora do Núcleo de Assistência à Saúde do Trabalhador.