Professores do Estado fecham estrada e cobram pagamento de bolsas, aulas e férias

Dezenas de professores da rede pública do estado do Acre interditaram a estrada Dias Martins, em frente a entrada do residencial Ipê, na manhã desta terça-feira, 27, para cobrar o pagamento de alguns direitos que, segundo eles, não vêm sendo cumprido pela gestão da secretaria de educação do governo.

De acordo com o líder do movimento, professor de filosofia do colégio Armando Nogueira, Roberto Oliveira, o objetivo é que a gestão faça cumprir a lei complementar nº 383/2021, instituindo, em caráter definitivo, o pagamento mensal de uma bolsa de incentivo ao estudo, pesquisa e aprimoramento aos profissionais que atuam nas escolas estaduais de ensino em tempo integral. Segundo ele, o governo está há dois meses sem fazer o repasse de R$ 800 aos profissionais.

“Que se faça cumprir a normativa de 2021 que é o pagamento das bolsas de tempo integral de forma definitiva. Essa lei precisa de regularização porque eles pagaram nos anos anteriores e agora suspende”, comentou dizendo que a gestão deverá efetuar o repasse em março, mas, sem o pagamento retroativo dos meses anteriores.

Oliveira disse ainda que o governo também está devendo o pagamento de aulas complementares e férias de servidores. “Os valores das aulas foram cortados agora em fevereiro, que equivale a um contrato”.

Devido à manifestação, o trânsito no local ficou caótico e formou uma fila quilométrica de veículos congestionados nos dois sentidos da via pública.