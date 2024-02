Presidente do PL mandar afastar assassino de Chico Mendes do comando do partido no Pará

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, decidiu ainda na noite desta terça-feira, 27, recomendar à direção paraense da sigla, o afastamento de Darci Alves Pereira da presidência da executiva municipal em Macilândia, interior do Pará.

A decisão aconteceu após a repercussão negativa com a divulgação de que Darci, condenado a 19 anos de prisão pelo assassinato do líder ambientalista Chico Mendes em Xapuri no ano de 1988, assumiu a presidência do PL no município.

Além de presidente da executiva municipal, Darci, também é pré-candidato a vereador e pastor evangélico em Macilândia, onde adotou o nome de Daniel.

“Recomendei ao presidente da estadual do PL do Pará, deputado Éder Mauro, a imediata destituição de Darci Alves Pereira do cargo”, disse Valdemar Costa Neto.