Presidente da Acisa nega boatos de que será vice de Tião Bocalom: “percepção errada”

O empresário Marcelo Moura, presidente da Associação Comercial do Acre (Avisa) se posicionou na tarde destaque quinta-feira, 15, sobre boatos que circulam no meio político de que poderia ser o vice-candidato a prefeito na chapa de Tião Bocalom, que deve concorrer às eleições neste ano e negou qualquer possibilidade.

“Nos últimos dias, surgiram boatos que eu poderia ser candidato a vice, na chapa do prefeito Tião Bocalom. Afirmo que não tenho interesse e não serei candidato. Atualmente, como presidente da Acisa, tenho procurado o diálogo com as instituições públicas, firmando parcerias e sempre buscando o fortalecimento da nossa economia. A Acisa, entidade que eu orgulhosamente estou presidindo, atua há mais de 100 anos, defendendo os interesses dos empresários, procurando ouvir as necessidades e dialogar com o Poder Público para criar um ambiente que beneficie a geração de emprego e renda”, disse Moura.

Marcelo afirmou que graças a seriedade do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses anos, os governos atuais abriram as portas para o diálogo e parcerias. “Tanto o governador Gladson Cameli, que é um amigo, como o prefeito Tião Bocalom, por quem tenho muita consideração e confiança”, frisou.

“Acredito que esse ambiente tenha gerado uma percepção errada quanto as minhas intenções, que posso assegurar, são unicamente de ajudar a classe empresarial, através da Acisa, apoiando as boas iniciativas e construindo parcerias como algumas que já realizamos e conquistamos como o Refis, a realização da Expoacre, do Feirão Expoveículos, entre tantas outras. A Acisa sempre será parceira da gestão, seja estadual ou municipal. Minha luta é para que os empresários sejam bem representados e reconhecidos, poia diariamente todos travam uma verdadeira luta para manter seus negócios, gerando emprego e renda”, destacou o presidente.

O mandatário da entidade afirmou que enquanto empresário e presidente da Acisa, estará sempre trabalhando por parcerias e pelo fortalecimento da economia acreana, lutando sempre por melhorias para quem gera emprego e renda. “Por fim, reafirmo não ter nenhum interesse em disputar qualquer cargo, inclusive, o único posto de vice que aceito é o da minha casa, onde tenho um mandato de 18 anos de muito amor e sucesso”, finalizou.