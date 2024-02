Prefeitura suspende início das aulas por causa da enchente em Rio Branco

Durante entrevista no Parque de Exposições nesta quarta-feira, 28, o prefeito Tião Bocalom (PP) anunciou a suspensão do início das aulas na rede pública de ensino no município de Rio Branco, previsto para começar na próxima segunda-feira, 4 de março.

Segundo o prefeito, a medida se faz necessária em meio à situação de calamidade pública no município. “A gente vai suspender as aulas porque é impossível os funcionários da educação, onde boa parte, estão todos envolvidos aqui no parque. O momento agora é de acolher essas famílias que estão saindo de suas casas e se acolhidos”, declarou.

A secretária municipal de educação, Nabiha Bestene, disse que as aulas devem retomar após o período de emergência no município. “O decreto emergencial engloba tudo”, explicou.

Na medição realizada às 12 horas de hoje, o manancial subiu mais cinco centímetros e chegou a marca de 16,50m.