Prefeitura mantem a limpeza dos quatro cemitérios mesmo no período das chuvas

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), mantem a limpeza, roçagem e conservação dos quatros cemitérios de Rio Branco, mesmo no período chuvoso.

São aproximadamente 25 colaboradores envolvidos na ação que é realizada no mínimo, de trinta em trinta dias. O coordenador Marcos Souza afirmou que os cemitérios públicos municipais nunca tiveram tanta atenção como agora.

“Em doze anos que estou na gestão, os quatros cemitérios nunca foram tão bem cuidados como estão sendo agora na gestão do prefeito Tião Bocalom”, destacou.

O coordenador explicou ainda que os cemitérios são limpos, roçados e que há uma equipe de limpeza todos os dias dentro dos cemitérios. São feitos roços em 30 dias, quando se faz necessário o tempo pode ser até reduzido de 28 a 25 dias.

Para o secretário da SMCCI, Joabe Lira é uma questão de respeito com as pessoas que vão aos cemitérios em um momento de dor prestar uma homenagem aos seus entes queridos e encontrarem um ambiente limpo, bem cuidado e com as condições favoráveis para que as pessoas se sintam bem mesmo num momento de tristeza.

“Essa foi uma determinação do prefeito Tião Bocalom que nunca havia sido feito pela municipalidade. No passado os cuidados limitavam-se a última semana de outubro e os primeiros dias de novembro devido ao dia de finado, que é dia 02 de novembro”, concluiu.

Por Assecom/Prefeitura