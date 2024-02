Prefeitura lança campanha de vacinação contra a dengue para crianças

A Prefeitura de Rio Branco lançou na manhã desta sexta-feira, 16, na Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Eduardo Assmar, no bairro XV, região do Segundo Distrito, a campanha de vacinação contra a dengue – para crianças de 10 a 11 anos e 11 meses de idade.

Presente no lançamento da campanha de vacinação, o prefeito Tião Bocalom (PP) comemorou o fato de Rio Branco ser uma das primeiras capitais a ser contemplada com a campanha. “Eu fico feliz porque Rio Branco, também em 2021, teve uma incidência muitíssima alta da dengue e fizemos todo um trabalho de 2021 para 2022 e graças a Deus em 2022 houve uma redução. E agora, evidentemente, como o Brasil inteiro está sofrendo muito com a dengue, trouxeram a vacina. Eu acho que é um prêmio para Rio Branco, um prêmio para o Estado do Acre, em função do trabalho que a gente fez exatamente de 21 para 22”, declarou.

O chefe do executivo municipal garantiu que a capital tem um dos menores índices de dengue do país. “Não posso dizer que o nosso índice é um dos mais altos do Brasil, ao contrário, o nosso índice ainda é um dos menores do Brasil em função do trabalho que a nossa equipe, da Secretaria de Saúde, juntamente com a nossa população, estão fazendo no sentido de combater o mosquito, de diminuir a incidência da proliferação”, afirmou – dizendo que na semana epidemiológica n° 4 foram registrados apenas 108 casos da doença.

De acordo com a secretaria de saúde do município, Sheila Andrade, nessa primeira etapa serão usadas apenas 4 mil doses do imunizante – das 11 mil que serão disponibilizadas ao município. Os pontos de vacinação nesta etapa serão no Eduardo Asmar e Policlínica Barral y Barral, no bairro Tangará, região do Primeiro Distrito. “O Ministério da Saúde sempre pediu pontos estratégicos para nós, para todos os municípios. Não vale a pena, nesse momento, distribuir em toda a rede de atenção básica, devido à procura ser pequena ainda. Então, nós estamos dentro do município com dois pontos de referência. Aqui o Eduardo Asmar, que fica no 15, e a Policlínica que é uma grande procura, tem muita criança lá no Tangará. Isso pelo município”, explicou.

Andrade disse ainda que devido ao armazenamento das vacinas, a prefeitura deverá pagar mais lotes de acordo com a demanda. A gestora destacou que o público alvo nesta faixa etária é superior a 13 mil crianças. “Devido ao armazenamento, porque essa vacina precisa estar num grau específico e nós não temos câmara fria para suportar esse consumo de vacina além do baixo número de crianças que não estão aqui neste momento”, explicou.

Francisca Altemira, 10 anos, moradora do bairro XV, disse que estava ansiosa para a imunização. “Eu não quero pegar dengue e então é melhor se vacinar”, comentou.

Público não comparece em grande número para vacinação

Apesar da divulgação, desde às primeiras horas, a unidade de saúde não havia recebido crianças na faixa etária para imunização, somente a partir das 9 da manhã apareceu a pequena Francisca. Sheila Andrade disse que espera que a baixa adesão não seja por questões de preconceito à vacina. ‘Eu quero acreditar que não tem mais esse preconceito contra a vacinação dentro do município de Rio Branco, e, principalmente, que os pais se conscientizem para trazer os seus filhos para vacinar, porque isso é um privilégio. Graças a Deus Rio Branco conseguiu entrar, o Acre conseguiu entrar nesse momento, dentro do calendário do Ministério da Saúde, para vacinar contra a dengue. Então é importante os pais se alertarem”, argumentou.

O imunizante Qdenga, produzido pela empresa Takeda Pharma, é indicado para população entre 4 e 60 anos. A aplicação é por via subcutânea em esquema de duas doses, em intervalo de três meses entre as aplicações.