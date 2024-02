Prefeitura descarta criação de Guarda Municipal e aposta em monitoramento remoto

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, descartou a criação de uma Guarda Municipal em sua gestão. A declaração foi dada na manhã desta quinta-feira, 22, durante o anúncio de concurso efetivo com 1267 vagas.

Segundo Bocalom, a criação de uma guarda municipal deixou de fazer sentido com os investimentos feitos pela prefeitura em monitoramento remoto, no programa Rio Branco Mais Segura. “Nossa Guarda Municipal são as câmeras. Hoje, o mundo moderno não está mais atrás de Guarda Municipal. Em qualquer lugar do mundo, são as câmeras que observam por 24 horas todos os dias cada local. Nesse sentido, não podemos regredir, vamos progredir sempre buscando aquilo que é mais moderno e mais barato”, afirmou.

A criação de uma Guarda Municipal foi um pedido de vereadores, encabeçado pela vereadora Lene Petecão (PSD), que em agosto de 2023 apresentou um anteprojeto de lei solicitando à Prefeitura de Rio Branco que incluísse a criação da Guarda na previsão orçamentária do município em 2024, o que foi atendido pelo executivo.