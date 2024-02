Prefeitura de Rio Branco entrega reforma de unidade de saúde no Taquari

Foto: Whidy Melo/Ac24horas

A Prefeitura de Rio Branco reinaugurou nesta sexta-feira, 23, a Unidade de Saúde da Família Maria de Jesus de Andrade, na rua Baguari, bairro Taquari, no segundo distrito da capital. Esta é a 26ª unidade de saúde reformada e ampliada na gestão.

A USF Maria de Jesus, que atende na modalidade III, recebeu pintura interna e externa, revestimento das paredes, troca do piso, troca das portas, troca da elétrica e lógica, troca da cobertura e do forro, adequação das salas de odontologia, e ampliação da farmácia. O custo da obra foi de R$ 643.757,15, oriundo de recursos próprios.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, disse que espera terminar o mandato com 100% das unidades de saúde do município reformadas, ampliadas, e dentro das exigências do Ministério da Saúde, que atualizou as diretrizes depois da pandemia da COVID-19. “Muitas unidades estavam há 15, 20 anos sem qualquer tipo de melhoria, caindo telhado, parede, mas tenho fé em Deus que até o fim do mandato vamos entregar todas as unidades reformadas e ampliadas”, afirmou.

A secretária municipal de Rio Branco, Sheila Andrade, detalhou os serviços oferecidos na USF. “Aqui estarão à disposição da população três médicos, três odontólogos, trazendo mais conforto e dignidade para a população”, disse.