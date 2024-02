Prefeitura de Rio Branco entrega mais uma rua toda pavimentada

Os serviços de pavimentação da Travessa Bezerra, no bairro Santa Maria II, foram entregues na manhã desta quinta-feira (15), pela Prefeitura de Rio Branco. A obra era aguardada há mais de 20 anos pela comunidade. A entrega foi feita pelo prefeito da capital Tião Bocalom e o senador Alan Rick que destinou 569.000 (quinhentos e sessenta e nove mil) de emendas, enquanto que o município arcou com o restante 300.000 (trezentos mil), de recursos próprios. A rua com 475 metros foi totalmente recuperada.

Diante dos desafios enfrentados pela região, especialmente no que diz respeito à infraestrutura urbana, a parceria entre o poder público e os representantes legislativos se mostra fundamental para promover o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida da população.

A dona de casa Carmelita Oliveira, moradora do bairro há 25 anos, disse que quem ganha com isso são os moradores que tem seus imóveis valorizados.

“Há mais de 20 anos que moro aqui, e agora que fui contemplada com esse asfalto na frente da minha casa. Isso é bom porque valoriza. Quanto mais benefício, é valorizado, né?”

“Aqui sempre a dificuldade foi enorme, com certeza. Aqui era muito ruim. Hoje a diferença é muito grande”, disse o autônomo, Antônio de Freitas.

O senador Alan Rick disse estar feliz em ver tanta qualidade nas obras que a prefeitura está realizando na capital. A qualidade do serviço foi evidenciada pelo próprio senador que durante a inauguração da rua destacou a diferença notável em relação às práticas do passado. Segundo ele, os trabalhos de drenagem e instalação de bocas de lobo foram executados com excelência pela gestão, garantindo uma infraestrutura duradoura e funcional.

“Tenho que parabenizar a Emurb, por essa obra maravilhosa, a Prefeitura de Rio Branco, o prefeito Bocalom pela qualidade da execução. A emenda é nossa, no valor de quase R$ 600 mil, a gestão colocou a contrapartida de R$ 300 mil e mais tarde vamos inaugurar mais uma, a travessa São Lucas, no São Francisco. E muitas outras ações de asfaltamento, tem máquinas pra gente entregar pela prefeitura, o trabalho da assistência social, tem UBS, tem escola, tem muita coisa boa pra gente fazer ainda nessa grande parceria com a Prefeitura de Rio Branco”.

O presidente do bairro Santa MariaII, falou do sonho que essa comunidade esperava a muito tempo

“Um sonho de 20 anos e graças a Deus nós estamos muito felizes que a obra foi uma obra de qualidade”.

O prefeito ressaltou a importância da parceria com o senador Alan Rick, destacando sua contribuição ao longo dessa gestão. Além disso, anunciou que mais obras estão previstas em colaboração com o parlamentar, visando melhorar a infraestrutura de outras áreas do município.

“A parceria com o senador Alan Rick é antiga. Ele já vem desde de outras gestões, sempre ajudando a prefeitura e continua ajudando a nossa gestão. Não é só essa rua, à tarde a gente vai ter outra rua e tem muitas parcerias aqui com o senador”.

Por Assecom/Prefeitura