Prefeitura consegue mais 1 milhão para obra do Parque Cidade da Criança

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom continua, nesta quarta-feira (22), na capital federal, em busca de recursos para projetos estratégicos para a capital acreana entre eles a construção do Parque Cidade da Criança que será construído em uma área de terra adquirida pela prefeitura próximo ao Estádio Arena da Floresta.

A obra custará 14 milhões de reais. Desse valor já estão garantidos de emenda parlamentar da deputada federal Antônia Lúcia, R$ 10 milhões. Na tarde desta quarta-feira (22) em visita a deputada federal Meiry Serafim, a parlamentar acreana acenou com um aporte de R$ 1 milhão de reais para ajudar na construção do parque, o que deixou o prefeito e sua comitiva satisfeitos.

“Estamos chegando perto do valor total da obra. Faltam 3 milhões agora. Acreditamos que iremos conseguir esse valor com os nossos parlamentares para essa grande obra que a Prefeitura de Rio Branco irá construir que irá beneficiar as crianças da capital e interior”, disse Tião Bocalom.

No início da manhã o gestor realizou várias visitas. Passou pelos gabinetes do senador Alan Rick e do deputado Fábio Ueda. Com o senador Sérgio Petecão, o prefeito de Rio Branco tratou de várias emendas do parlamentar. São mais de 30 milhões de reais que serão investidos em Rio Branco. Vale ressaltar que o senador fez um aporte significativo para a prefeitura em 2023 e que já estão sendo executados.

À tarde esteve no gabinete do deputado Zezinho Barbary. Já com o deputado federal Gerlen Diniz, o parlamentar acenou com recursos no valor de R$ 912 mil reais para serem investidos no Sistema de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) e a deputada federal Socorro Nery informou que irá destinar verba para as áreas da Saúde e Assistência Social.

Por Assecom/Prefeitura