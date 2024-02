Prefeitura comemora ação de limpeza realizada durante as 5 noites de carnaval

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) realizou um balanço das ações de limpeza, baldeação e coleta de resíduos sólidos (lixo), na capital, durante as cinco noite de folia.

O trabalho foi realizado por uma equipe composta por 100 garis e margaridas que desde as primeiras horas da manhã, desta quarta-feira de cinzas (14), atuava na Praça da Revolução, em frente a prefeitura, na Gameleira, segundo distrito da cidade e, no domingo de carnaval, excepcionalmente, esteve no conjunto Tucumã por conta da passagem do bloco “Vai Quem Quer”, agremiação tradicional do bairro que sai às ruas do bairro há 32 anos. Este trabalho gerou aproximadamente 23 toneladas de resíduos.

O secretário da SMCCI Joabe Lira agradeceu o empenho de toda equipe envolvida no serviço de limpeza da cidade e afirmou.

“Nós colocamos lixeiras, contêineres e caixas coletoras na Praça da Revolução e na Gameleira e toda uma estrutura para que o lixo fosse realmente jogado no lixo.”

Joabe Lira enfatizou ainda que depois do carnaval a limpeza da cidade como sendo prioridade.

“É uma determinação do nosso gestor Tião Bocalom que a limpeza da cidade continue sendo feita 365 dias por ano”, concluiu.

Por Ascom/Prefeitura