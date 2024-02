Preço do material escolar pode variar até 733% em Rio Branco

Uma Pesquisa da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) mostra que a variação de preços de itens do material escolar em Rio Branco chegou a 733% no mês de janeiro.

Como exemplo, o menor preço do papel sulfite (resma formato A4) foi R$ 30,00 e o maior R$ 37,90, uma diferença de R$7,90. Já o menor preço do refil para fichário (pacote com 80 fls) foi R$ 9,20 e o maior R$ 28,70, uma diferença de R$ 19,50.

O levantamento é o segundo produzido pela Seplan através do Departamento de Pesquisa e Indicadores (Deepi), realizou nos dias 11, 12 e 15 de janeiro a pesquisa de preço de material escolar na capital.

Considerando ainda os preços médios de todos os produtos pesquisados, verificou-se que os itens que lideraram a menor e a maior variação foram tinta guache (caixa com 6 cores 18ml) e apontador de lápis (um furo sem depósito), respectivamente.

A pesquisa foi realizada nas quatro principais papelarias e em 2 estabelecimentos comerciais revendedores dos produtos, que representam os maiores da capital. Foram selecionados 42 produtos de material escolar, considerados como os principais, divididos em três categorias