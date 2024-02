Pouso histórico marca chegada da primeira espaçonave comercial à Lua

O módulo IM-1 da Intuitive Machines, também chamado de Odysseus ou “Odie”, está na superfície lunar após enfrentar problemas inesperados horas antes do pouso.

“Eu sei que isso foi de tirar o fôlego, mas estamos na superfície e estamos transmitindo”, anunciou o CEO da Intuitive Machines, Steve Altemus, em uma transmissão ao vivo na internet. “Bem-vindo à Lua.”

A empresa conseguiu confirmar que o controle da missão recebeu sinais da superfície lunar logo após o pouso. Mas só duas horas depois é que a Intuitive Machines compartilhou que a espaçonave estava “em pé e começando a enviar dados”, de acordo com uma atualização da empresa no X, anteriormente conhecido como Twitter.

O pouso é histórico, marcando a primeira espaçonave comercial a pousar suavemente na Lua e o primeiro veículo feito nos EUA a pousar na superfície lunar desde o fim do programa Apollo, há mais de cinco décadas. Esta missão é de grande interesse para o principal cliente da Intuitive Machines, a Nasa, que busca explorar a Lua usando exploradores robóticos desenvolvidos por empreiteiras privadas antes de enviar astronautas lá mais tarde nesta década por meio de seu programa Artemis.

“Hoje, pela primeira vez em mais de meio século, os EUA voltaram à lua”, disse o administrador da Nasa, Bill Nelson. “Hoje é um dia que mostra o poder e a promessa das parcerias comerciais da Nasa. Parabéns a todos os envolvidos nesta grande e audaciosa missão.”

Odysseus pousou às 20h24 (horário de Brasília) de quinta-feira (22) depois de usar seu motor a bordo alimentado a metano para se dirigir à superfície craterada e reduzir rapidamente sua velocidade em 4.000 milhas por hora (1.800 metros por segundo).

Algumas horas antes do pouso, um problema aparente com os sistemas de navegação de Odysseus forçou o módulo a depender de tecnologia experimental, resultando em uma “situação dinâmica”, de acordo com Gary Jordan, gerente de comunicações da Nasa.

“A Intuitive Machines tomou a decisão de reatribuir os sensores de navegação primários de Odysseus para usar os sensores do Lidar Doppler de Navegação da Nasa (ou NDL)”, de acordo com a transmissão na web.

A carga útil Lidar é uma tecnologia experimental que visava testar como futuros módulos fariam pousos mais precisos na Lua. Ele é projetado para disparar feixes de laser para o solo para fornecer medições exatas de velocidade e direção do voo, de acordo com Farzin Amzajerdian, investigador principal da Nasa para o instrumento.

Mudar rapidamente de direção permitiu que a missão avançasse, desafiando as probabilidades.

A missão IM-1 ocorre em meio a uma renovada corrida internacional pela superfície lunar. Desde o fim da corrida espacial sino-americana do século 20, China, Índia e Japão já pousaram espaçonaves na Lua – sendo que as duas últimas fizeram seus primeiros pousos nos últimos seis meses.

O módulo do tamanho de uma cabine telefônica passou a última semana no espaço, viajando cerca de 620.370 milhas (1 milhão de quilômetros) pelo vazio antes de se colocar em órbita lunar na quarta-feira de manhã. Um modelo da espaçonave é visto abaixo.

O que Odysseus está levando para a Lua

A Intuitive Machines pretendia pousar Odysseus perto de Malapert A, uma cratera de impacto perto do polo sul da lua – uma área caracterizada por terreno traiçoeiro e rochoso.

Malapert A é uma região relativamente plana em comparação com seus arredores, segundo a Nasa. E a localização é estratégica: o polo sul é de amplo interesse internacional porque se suspeita que abrigue reservas de gelo de água, que poderiam ser convertidas em água potável ou até mesmo combustível de foguete para missões futuras.

A bordo de Odysseus estão seis cargas úteis científicas projetadas em vários laboratórios da Nasa que devem operar por até sete dias na superfície lunar.

“As cargas úteis da Nasa se concentrarão em demonstrar tecnologias de comunicação, navegação e pouso de precisão, e reunir dados científicos sobre plumas de foguetes e interações com a superfície lunar, bem como condições climáticas espaciais e interações com a superfície lunar que afetam a radioastronomia”, de acordo com a agência espacial.

O instrumento Lidar Doppler de Navegação que salvou o pouso de Odysseus foi uma dessas cargas úteis.

Arte e tecnologia do setor comercial também estão a bordo. Eles incluem material de isolamento desenvolvido pela Columbia Sportswear, projetado para proteger Odysseus das temperaturas severas na Lua, e cargas úteis comemorativas, como uma escultura das fases da Lua projetada em consulta com o artista Jeff Koons.

Além disso, há uma câmera a bordo desenvolvida por estudantes da Universidade Aeronáutica Embry-Riddle em Daytona Beach, Flórida. O dispositivo foi configurado para se soltar do aterrizador e capturar um selfie de Odysseus. As imagens da câmera não estavam imediatamente disponíveis após o pouso.

Após uma semana, a noite lunar cobrirá a zona de pouso na escuridão, mergulhando a espaçonave em um frio congelante. A oscilação dramática de temperaturas será difícil – provavelmente deixando o veículo inoperante.

As chances de sucesso

Esta missão vem após outro parceiro comercial da Nasa, a Astrobotic Technology, cancelar sua tentativa de pousar na Lua horas após o início de sua missão no mês passado. Um vazamento crítico de combustível deixou o aterrizador Peregrine sem gás suficiente para alcançar a superfície.

“Estamos indo 1.000 vezes mais longe (no espaço) do que a Estação Espacial Internacional”, disse Altemus. “Depois estamos voando para um corpo orbitante que não tem atmosfera para desacelerar (a espaçonave). Tudo isso tem que ser feito com um sistema de propulsão. E estamos fazendo isso de forma autônoma ou robótica, sem intervenção humana.”

Os EUA estão ansiosos para recuperar uma presença na Lua, já que a Nasa visa realizar missões científicas robóticas, buscando aprender mais sobre o ambiente lunar por meio de parceiros privados, enquanto se concentra em se preparar para pousar astronautas na lua. A agência espacial tem como alvo 2026 para a primeira missão tripulada de volta à superfície.

O programa Artemis já enfrentou atrasos. Altemus disse que imagina que empresas como a Intuitive Machines – operando sob a iniciativa Lunar de Cargas Úteis Comerciais da NASA, ou CLPS – poderiam reforçar os esforços lunares dos EUA se as missões tripuladas enfrentarem mais atrasos no cronograma, especialmente com a concorrência da China.