Política industrial só irá vingar caso custo Brasil seja reduzido, diz Geraldo Alckmin

O vice-presidente e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, afirmou em evento nesta segunda-feira (19) que a política industrial do governo só irá vingar caso o chamado “custo Brasil” seja reduzido.

“A política industrial, por melhor que seja, não vai resolver tudo sem uma boa macroeconomia e sem redução do custo Brasil. Não há mágica. Mas estamos avançando, se considerarmos juro, câmbio e imposto”, disse.

Sobre as três frentes, Alckmin afirmou que vê o câmbio como competitivo; admitiu que o custo de capital ainda é alto, mas encontra-se em queda; e destacou os efeitos da reforma tributária para o sistema de impostos do país.

A CNN mostrou recentemente que o Mdic calculou o chamado custo Brasil em R$ 1,7 trilhão — quase 20% do Produto Interno Bruto (PIB). O valor mede a despesa adicional que empresas nacionais enfrentam para produzir localmente, comparada à média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Um grupo de trabalho (GT) do governo com 17 ministérios, além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), elencou 17 projetos prioritários para a agenda de redução do custo Brasil, além de 24 que ficam sob monitoramento.

Alckmin participou de encontro na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na reunião, além da política industrial, mencionou planos do governo para transição energética e ecológica.