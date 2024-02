Polícia Militar apreende entorpecentes em área de mata em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de equipes de radiopatrulha e do Giro do 8º Batalhão, apreendeu 157 pacotes de pasta à base de cocaína e 72 tabletes de maconha nas primeiras horas da tarde desta quarta-feira, 21 de fevereiro, no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira.

As guarnições da Polícia Militar faziam uma incursão em uma área de mata em torno de uma residência, onde conseguiram localizar a droga. No total, foram encontrados 157 pacotes de substância com características de pasta à base de cocaína, que pesaram 2,5 kg, e 72 tabletes de substância aparentando ser maconha, com peso de 115 gramas.

O material ilícito foi encaminhado e entregue à Polícia Civil do município, para os procedimentos cabíveis.