Polícia Militar apreende arma de fogo no bairro Belo Jardim II

Uma pistola Taurus calibre .9mm foi apreendida pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, 16, no ramal da Usina, no Belo Jardim II.

O COPOM acionou a equipe Tática do 2° BPM para atendimento de ocorrência de invasão de domicílio e ameaça, onde a vítima informou que sua casa tinha sido invadida e o suspeito tinha corrido para a mata.

As guarnições foram informadas no local que um homem armado juntamente com outros dois homens foram até a casa da vítima para cobrar, acusando o morador de ter furtado sua terra.

No momento da abordagem, o autor não estava com a arma de fogo, porém em buscas nos arredores do local da ocorrência, os militares encontraram a arma de fogo e também uma roçadeira, que era um dos item que o autor acusava a vítima de ter furtado.

Foi dada voz de prisão ao autor e todos foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para que tudo seja esclarecido e todas as providências legais sejam adotadas.

Por Ascom/PMAC