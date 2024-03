Polícia Federal prende homem que abusava da prima de 9 anos e vendia imagens

A Polícia Federal (PF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (29/2), um homem de 37 anos que é acusado de estuprar a própria prima, de 9 anos. A corporação resgatou a menina da situação na cidade de Mangaratiba (RJ), no Rio de Janeiro.

Segundo a PF, o homem gravava os abusos e vendia as imagens na internet. As investigações, que contaram com o apoio da Interpol, foram iniciadas quando vídeos dos abusos foram localizados em páginas da Deepweb.

Os policiais federais identificaram os rastros dos arquivos, o que possibilitou a identificação do abusador e a localização de sua residência, onde os vídeos eram gravados.

Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária, expedido pelo Plantão da Justiça Federal no Rio de Janeiro, os policiais federais encontraram no local diversos acessórios sexuais utilizados na produção dos vídeos.

Também foram encontrados, em posse do acusado, imagens dos abusos cometidos, o que resultou na sua prisão em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia infantil.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis (RJ) e, após os procedimentos, será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde ficará a disposição da Justiça.

De acordo com a PF, as investigações seguem para a identificação dos compradores das imagens e de outros envolvidos que possam ter colaborado com a prática criminosa.