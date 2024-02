Polícia Civil registra poucas ocorrências no período carnavalesco em todo o estado

Durante as cinco noites de folia, o Carnaval no Acre ganhou destaque não apenas pelas festividades, mas também pela sua notável tranquilidade, considerado um dos mais pacíficos dos últimos 20 anos. Os foliões abraçaram o verdadeiro espírito carnavalesco, com diversão sem perturbação ao próximo.

Apesar das festividades, a Polícia Civil do Acre (PCAC) registrou algumas ocorrências ao longo do período carnavalesco. Entre os incidentes mais comuns estiveram casos de furto e roubo de celulares. No total, foram reportados oito celulares roubados e 21 furtados em todo o estado, números que, embora representativos, não comprometeram a atmosfera festiva.

Além disso, dois casos de prisão em flagrante foram registrados por furto de veículos, um em Brasileia e outro em Mâncio Lima, demonstrando a prontidão das forças de segurança em manter a ordem durante o Carnaval.

O delegado-geral, Dr. Henrique Maciel, expressou seu agradecimento a todos os policiais civis pelo empenho e dedicação demonstrados durante o período carnavalesco. “O sucesso na manutenção da segurança se deve ao trabalho organizado das forças de segurança em todo o estado. O Carnaval de 2024 no Acre não só proporcionou momentos de alegria e celebração, mas também reforçou a importância da convivência pacífica e do respeito mútuo entre os foliões”, disse Maciel.