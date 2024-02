Polícia Civil prende mais um envolvido no caso de tortura ao aluno do IFAC em Xapuri

Na tarde da última quinta-feira, dia 1º, a Polícia Civil do Acre (PCAC), que atua em Xapuri, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de A. da S. M., de 45 anos, suspeito de envolvimento no caso de tortura praticado contra um estudante do Instituto Federal do Acre (IFAC).

Após um intenso trabalho investigativo foi possível angariar provas suficientes de participação do investigado e, ao concluir o Inquérito Policial, foi representada pela sua prisão preventiva.

O Poder Judiciário decretou a prisão preventiva do investigado e, após tomar conhecimento do mandado, a Polícia Civil passou a empreender diligências para o seu cumprimento, e os policiais obtiveram êxito em encontrar o acusado enquanto este trabalhava em uma propriedade rural do município de Xapuri.

“A Polícia Civil de Xapuri, com esta prisão, conclui o trabalho de polícia judiciária referente ao caso de tortura envolvendo o professor do IFAC.”, enfatizou a Delegada titular de Xapuri, Dra. Michelle Boscaro.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o acusado seguirá para o Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde ficará à disposição da justiça.

Por Ascom/ PCAC