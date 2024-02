Polícia Civil do Acre recupera veículo roubado na capital

Na última segunda-feira, 19, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), recuperou um veículo modelo WR-V, marca Honda, objeto de roubo ocorrido no fim de semana, em Rio Branco, no bairro José Augusto. O carro foi recuperado no mesmo bairro em que tinha sido roubado.

De acordo com a investigação, no último sábado, 17, as vítimas saíam de uma residência localizada no bairro José Augusto, quando foram surpreendidas pela ação de um agente, o qual, munido de arma de fogo, subtraiu o carro da vítima.

Ao tomar ciência dos fatos, os investigadores realizaram as diligências devidas, identificando que o veículo permaneceu em circulação nas vias da capital. Diante disso, o veículo subtraído passou a ser monitorado e após intenso levantamento, foi devidamente localizado e apreendido no mesmo bairro onde foi praticado o roubo.

O condutor do veículo evadiu-se do local, porém, já foi identificado e em breve será capturado. O bem recuperado, avaliado em mais de R$ 100 mil, foi submetido à perícia e restituído aos proprietários.

A Polícia Civil destaca que ações contundentes vêm sendo realizadas para reprimir os crimes de roubo perpetrados na capital, sendo a recuperação dos objetos subtraídos um dos eixos de priorização.

Por Ascom/ PCAC