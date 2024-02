Palmeiras vence Ituano e aumenta vantagem no grupo B do Campeonato Paulista 2024

O Palmeiras venceu o Ituano por 2 a 0 nesta quinta-feira (8) pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Na Arena Barueri, Flaco López e Rony marcaram os gols da vitória alviverde. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Zé Rafael cruzou para Flaco balançar as redes. Já no fim do jogo, aos 41 do segundo tempo, Rony ampliou.

Com o resultado, o Palmeiras segue líder do grupo B com folga. A equipe de Abel Ferreira, mesmo com um jogo a menos, tem 13 pontos conquistados, enquanto a vice-líder Ponte Preta tem nove. Já o Ituano estaciona nos quatro pontos e é vice-líder do grupo A.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana pela sétima rodada do Paulistão. O Ituano enfrenta o Água Santa no domingo (11), enquanto o Palmeiras visita o Santo André na segunfa-feira (12).