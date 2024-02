Operação Custódia integra ações da Segurança Pública no Carnaval da Família

Durante o Carnaval da Família, os foliões podem aproveitar a festa com muita tranquilidade. Isso porque o governo do Estado do Acre, por meio do Sistema Integrado de Segurança Pública, tem priorizado a segurança de toda população. Uma das estratégias é não permitir a presença de monitorados em espaços de festas públicas e privadas – a chamada Operação Custódia. O Ministério Público do Acre, publicou uma portaria com a proibição, e o governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Polícia Penal, tem cumprido com rigor a medida.

O presidente do Iapen, Alexandre Nascimento, acompanhou os policiais da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Pessoss durante a fiscalização nas ruas e nos espaços de festa. Ele explicou que a Operação Custódia tem como objetivo a prevenção e a fiscalização. “Estamos nas ruas em todas as noites de festa, para evitar ações delituosas por parte dos reeducandos que estão em regime de monitoramento eletrônico”, afirmou o presidente.

Vinícius D’anzicourt, diretor da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Umep), disse que a Operação Custódia tem sido um sucesso. “Nenhuma ocorrência grave foi registrada, os monitorados têm obedecido à determinação judicial. O que podemos ver nestes dias, é um ambiente seguro e agradável”, ressaltou o diretor.

Além do trabalho feito nas ruas, a Operação Custódia é realizada também nos presídios, com a intensificação de rondas na parte interna e externa das Unidades. Avilmar Cavalcante, chefe do Departamento de Segurança e Execução Penal do Iapen, disse que a ação conta com o apoio do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe), (Serviço de Operações e Escoltas (SOE), Grupo de Ações com Cães (GAC) e Unidade de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Umep). “Essa ação foi uma recomendação do presidente Alexandre, e é importante para intensificarmos essa segurança. Com isso a gente inibe qualquer intenção de fuga por parte dos detentos neste período de Carnaval”, explicou.