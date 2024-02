Novorizontino vence o Santos e vira líder de Grupo D do Paulistão

O Santos voltou com três alterações, e a entrada do centroavante Julio Furch mudou a abordagem do time, que passou a trocar passes com paciência e buscar seu homem-gol – ele teve duas boas chances, uma defendida e outra para fora. De tanto martelar e fazer a bola rodar a área, o gol saiu: aos 25, Hayner cruzou da direita e encontrou Diego Pituca para cabecear e diminuir a diferença no placar. O Novorizontino, porém, não se abalou e manteve o ritmo mais lento, buscando não sofrer pressão exagerada e tentando segurar a bola no campo de ataque. O Peixe, por outro lado, não funcionou coletivamente. Mesmo assim, teve a chance do empate no fim, em chute de Nonato que acertou a trave. Pedrinho também acertou o poste no último lance.

Próximos jogos

Os dois times têm semana livre e só voltam a jogar no próximo fim de semana, pela décima rodada do Paulistão. O Santos recebe o São Bernardo no domingo, às 11h (de Brasília), em jogo que será realizado no Morumbis, enquanto o Novorizontino recebe o Água Santa no sábado, às 16h, em Novo Horizonte.