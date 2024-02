Saúde do Estado inicia cirurgias do Programa Opera Acre 2024

“O sentimento que hoje me domina é o de felicidade. Aguardava pela cirurgia e fui uma das contempladas no primeiro grupo”. As palavras de Bárbara de Queiroz, mãe de três filhos, vieram acompanhadas de um largo sorriso minutos antes da paciente realizar cirurgia de laqueadura, um procedimento feito para impedir que a mulher engravide, no início das cirurgias do Programa Opera Acre 2024, nesta segunda-feira, 19, na Maternidade de Cruzeiro do Sul.

O Programa Opera Acre, uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), vem revolucionando a ofertada de cirurgias eletivas aos acreanos. O programa colaborou para que cerca de 12 mil cirurgias fossem efetivadas em todas as regionais do território acreano, somente em 2023, promovendo qualidade de vida aos cidadãos e reduzindo as filas de espera.

O acesso ao benefício se tornou possível para Bárbara graças ao comprometimento da gestão estadual, que avança com a descentralização dos serviços de saúde, garantindo que acreanos das regiões de difícil acesso recebam assistência especializada, sem que haja necessidade de deslocamento até a capital Rio Branco, onde se centralizavam a maioria dos serviços. “Para mim, é um momento muito importante. Além de muito feliz, eu quero agradecer aos envolvidos”, completou Bárbara.

Ao lado da filha Ana Flavia Macedo, de 26 anos, que também foi beneficiada com o procedimento de laqueadura, Maria Catiana Macedo relata, com satisfação, a diferença que o mutirão de cirurgias fará no seu seio familiar: “Hoje foi realizado um sonho da minha filha”, proferiu.

Ao todo, 60 pacientes realizarão o procedimento de laqueadura ao longo desta semana. A Sesacre seguirá com o serviço na região, ampliando a oferta de cirurgias para outras áreas de ginecologia. “O nosso objetivo é ampliar os benefícios que o Opera Acre vem trazendo à população, mantendo a qualidade na assistência”, afirma Fernando de Abreu Sampaio, diretor estadual de Regulação.

“Por determinação do governador Gladson Cameli e esforços do secretário Pedro Pascoal, o Opera Acre tornou-se o programa de governo que reduz os gastos públicos com a oferta de cirurgias e possibilita que o usuário realize o tratamento com mais conforto. A iniciativa é um sucesso, pois o maior beneficiado é o povo”, ratificou Fernando Sampaio.

Opera Acre: programa que cuida da vida das pessoas

Para alcançar o maior número possível de pessoas de todo o estado, os mutirões realizados ao longo de 2023 englobaram cirurgias ginecológicas, urológicas, pediátricas, vasculares, de cabeça e pescoço, ortopédicas, otorrinolaringológicas, cardiológicas, proctológicas e de angioplastias, entre outras.

Graças à capacidade de dialogar com diferentes entes, visando melhor servir à população, em 2023 houve, ainda, um investimento significativo, ultrapassando R$ 2,5 milhões destinados à realização de cirurgias eletivas. Esses recursos foram direcionados principalmente para fortalecer as estruturas regionais, promovendo um atendimento mais humanizado.

Em assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o governo acreano assegurou recentemente mais de R$ 5 milhões, visando dobrar o número de cirurgias programadas para o ano de 2024.

O governo do Acre reforça seu compromisso em garantir um acesso amplo e eficaz aos procedimentos cirúrgicos. O Acre destaca-se nacionalmente, liderando com a maior taxa de expansão de cirurgias eletivas entre todas as unidades da federação.