Neguinho da Beija-Flor interpreta grandes sucessos na última noite de carnaval na Gameleira

O sambista Neguinho da Beija-Flor, de 74 anos, subiu ao palco na noite desta terça-feira, 13, e interpretou seus maiores sucessos para um grande público no Calçadão da Gameleira, no encerramento do Carnaval da Família promovido pelo governo, na capital.

Dentro de um repertório eclético, o músico cantou “Gamação Danada”, “Deixa Eu Te Amar Mais Uma Vez”, “Dança Nova”, “Rosa Flor Mulher”, “O Dom Que Deus Deu”, músicas de outros artistas como Tim Maia, e demais grandes composições que marcam a trajetória do artista ao longo da carreira.

Diferente dos demais dias, desde às 20h da noite o público começou a chegar no espaço montado pelo governo para prestigiar a atração nacional. Já às 22h, horário da apresentação, milhares de pessoas já estavam no calçadão aguardando o show que começou pouco mais do horário previsto.

João Pedro, 29 anos, morador do Segundo Distrito, disse que ama samba e revelou que é uma honra prestigiar o sambista. “É um ícone da música nacional e dos carnavais, ver ele aqui será muito especial”, comentou.

A organização do evento revelou ao ac24horas que o show do carioca deve reunir mais de 10 mil pessoas. Já a guarnição da Polícia Militar informou que os números oficiais do público só serão divulgados após o evento.