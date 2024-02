‘Não se enganem, Putin é o responsável pela morte de Navalny’, diz presidente Joe Biden

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente da Letônia, Edgars Rinkevics, também disseram que ele foi morto pelo governo russo. A Ucrânia está em guerra com a Rússia desde 2022, quando os russos invadiram o território ucraniano.

“Quaisquer que sejam os seus pensamentos sobre Alexei Navalny como político, ele foi brutalmente assassinado pelo Kremlin. Isso é um fato e é algo que devemos saber sobre a verdadeira natureza do atual regime da Rússia. As minhas condolências à família e aos amigos”, escreveu Rinkevics nas redes sociais.

Outros líderes cobraram a Rússia. O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou estar profundamente entristecido e perturbado com a morte e exigiu que a Rússia esclareça as circunstâncias do ocorrido. “O país precisa responder a todas as questões sérias sobre as circunstâncias do falecimento”.

Líderes mundiais



Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, disse que a morte de Navalny é um sinal “terrível” de como a Rússia mudou como país nesses últimos anos. “Vamos conversar com outros países preocupados com Alexei Navalny, especialmente se esses relatos forem verdadeiros.”



O ministro de Relações Exteriores da França, Stephane Sejourne, por sua vez, declarou que Nalvany pagou com a vida pela sua “resistência a um sistema de opressão”.



“A sua morte em uma prisão nos lembra a realidade do regime de Vladimir Putin”, afirmou Sejourne.





O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, também disse que a morte de Navalny é terrível. “Ele era um feroz defensor da democracia russa, que demonstrava uma coragem incrível ao longo de sua vida.”



Já Antonio Tajani, ministro de Relações Internacionais da Itália, escreveu nas redes sociais que o opositor de Putin morreu “após anos de perseguição”. O atual presidente da Rússia é conhecido por perseguir seus opositores, tanto que muitos estão presos ou fugiram do país.