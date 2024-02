Municípios do Acre irão receber mais de R$ 28 milhões do FPM

Os municípios do Acre vão receber nesta sexta-feira (9) mais de R$ 28 milhões referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Esse valor será distribuído entre as prefeituras do estado e corresponde à parcela do 1° decêndio do mês de fevereiro de 2024.

Após Rio Branco, entre os municípios do estado que receberão as maiores quantias estão Cruzeiro do Sul (R$3.375.807,37), Sena Madureira (R$ 2.219.067,04), Senador Guiomard (R$ 2.025.484,42) e Brasileia (R$ 1.575.376,77).

Já os municípios como Assis Brasil, Jordão e Santa Rosa do Purus recebem R$ 675.161,47 cada. O valor é o menor para o estado.

Segundo o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), no Acre, até o dia 6 de fevereiro nenhuma das prefeituras do estado estava impedida de receber o valor do FPM.

É importante ressaltar que, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), a distribuição dos recursos é feita conforme o número de habitantes, segundo a Lei 5172/66 (Código Tributário Nacional) e o Decreto-Lei 1881/81.

Segundo o consultor de orçamento Cesar Lima, os valores repassados aos estados representam uma alta de quase 100% em relação ao primeiro decêndio de janeiro.

“Estamos em um viés de alta desses recursos. Temos também, em relação ao primeiro decente de fevereiro do ano passado, um aumento de 5% nesses recursos. Isso é bom para a economia, porque representa uma maior arrecadação, então uma maior atividade na economia e para os municípios que recebem uma parte desses recursos. Esperamos que possamos esse ano não ter os mesmos problemas que tivemos no ano passado em relação à queda de arrecadação”, comenta.

