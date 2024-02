Motorista perde controle de Hilux e colide contra poste de energia em Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma colisão entre uma caminhonete modelo Hilux, de cor branca, placa OVG-0J66 e um poste de energia elétrica deixou a passageira Marilene Oliveira de Andrade, de 51 anos, ferida na tarde desta sexta-feira, 16, nas proximidades de um posto de combustível na rua Minas Gerais no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Marilene e seu marido (motorista) trafegavam na caminhonete na rua Minas Gerais no sentido centro-bairro, quando inesperadamente o carro começou acelerar sozinho e ficou sem freio. O motorista para não colidir na traseira de uma caçamba, jogou a caminhonete contra o poste de energia. Com o impacto, a frente do veículo ficou totalmente destruída e Marilene machucou as costas e a região do peito. O motorista saiu ileso no acidente e permaneceu no local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Marilene e a encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Segundo o Técnico de Enfermagem do SAMU, a paciente deu entrada no hospital queixando-se de dores na cervical e no peito e passará por vários exames.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Várias equipes da Energisa estiveram no local e desligaram a corrente elétrica para a retirada do poste.

A caminhonete foi removida por um guincho.