Motoboy fica gravemente ferido após colisão entre carro e moto na rua Isaura Parente

Na noite desta quinta-feira, 15 de fevereiro, uma colisão entre um carro e uma moto na rua Isaura Parente, bairro Estação Experimental, deixou um motoboy gravemente ferido.

De acordo com informações, o motoboy identificado como João Victor Andrade Uchôa, de 21 anos, estava trafegando na rua Isaura Parente, sentido centro/bairro, em uma moto Fan 160 vermelha. O condutor do carro, um Honda Civic branco, cujo nome não foi revelado, seguia pela Rua Cel. Fontenelle de Castro e não respeitou a preferencial, colidindo com a moto de João Victor. O condutor do carro permaneceu no local do acidente.

Uma viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, que foi encaminhada para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

João Victor foi entregue ao Setor de Traumatologia com possíveis fraturas no membro inferior esquerdo, múltiplas escoriações pelo corpo e um ferimento no joelho direito. Apesar dos ferimentos, ele está lúcido e orientado, e seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado e esteve no local para isolar a área e realizar os procedimentos de perícia. Após a conclusão dos trabalhos, os veículos envolvidos serão liberados.