Moradora da Cidade do Povo é presa com cocaína na BR-364

Uma moradora do bairro Cidade do Povo foi presa com cocaína ao tentar sair de Rio Branco rumo a cidade de Sena Madureira na manhã do último sábado, 17. A Polícia Militar recebeu informação que uma mulher de 24 anos estava transportando droga em táxi e realizou uma abordagem ao veículo na BR-364, próximo ao bairro Universitário.

Os Policiais encontraram no Táxi Tariane Alves de Franca com uma mochila de mãos. Ao abordarem a bolsa, não foi encontrado nada, mas em uma revista no carro foi encontrado cerca de 500 gramas de pasta a base de cocaína em duas sacolas que estavam debaixo do banco do carro. Com o flagrante, foi dada a voz de prisão a mulher que foi encaminhada a Delegacia Central de Flagrantes.

Ela assumiu que transportava a droga e que ganharia R$ 300 pelo serviço. O entorpecente seria entregue a uma pessoa identificada como Jairo, no município de Sena Madureira e isentou o taxista de qualquer culpa sobre o transporte da droga.