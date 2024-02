Mercosul-União Europeia: o que o agro brasileiro perde se o acordo não for feito

Somente em 2023, as compras chinesas renderam ao agronegócio do Brasil US$ 60,2 bilhões, com destaque para exportação de soja (US$ 39 bilhões) e carnes (US$ 8 bilhões), mostram dados do Ministério da Agricultura.

“Nós estávamos acostumados com os chineses crescendo na casa dos dois dígitos anualmente. Mas, agora, eles estão em um ritmo mais lento e isso gera preocupação para o mercado brasileiro. Seria muito importante, portanto, diversificar as nossas fontes de receita”, diz Iglesias.

“A ideia não é parar de vender para a China, mas, sim, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. […] E também não quer dizer que a Europa não está comprando da gente, mas que está comprando bem menos do que poderia”, conclui.

De fato, a Europa é a segunda maior importadora de produtos agrícolas brasileiros, depois da China. O bloco responde por 13% da exportação do setor, e faz compras mais variadas.



Apesar de a soja ser o carro-chefe das vendas, o Brasil tem uma exportação relevante de produtos como café, frutas e carnes para a Europa.



Na cafeicultura, por exemplo, o Brasil consegue faturar cerca de US$ 3,7 bilhões por ano com as vendas para UE, montante que poderia ser maior se o país tivesse isenção de imposto.



Hoje, para exportar café solúvel para a Europa, por exemplo, o Brasil paga uma tarifa de 9%, que poderia ser zerada em quatro anos, caso o acordo Mercosul-UE entrasse em vigor, ilustra a diretora de Relações Internacionais da CNA, Sueme Mori.



A Colômbia, que é a 3º maior exportadora de café do mundo, depois do Brasil e da Suíça, já tem, por exemplo, tarifa zero para vender café aos europeus.



Brasil perdeu a oportunidade?



Marcos Jank, coordenador do Centro Insper Agro Global, também acredita que o acordo com os europeus tem o potencial de ampliar o nosso mercado, mas avalia que o Brasil perdeu a chance de fechar este e outros tratados lá nos anos 2000, quando o mundo estava mais aberto a acordos de comércio.



Para ele, o tratado seria positivo mesmo não se tratando de um livre comércio, disse em entrevista ao podcast O Assunto, nesta semana.