Mercado de veículos usados no Acre inicia 2024 vendendo 25,6% a mais que o mês de dezembro

A Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto) divulgou recentemente seu relatório referente às vendas de veículos seminovos e usados no mês de janeiro de 2024, mês em que, no Estado do Acre, foram comercializados 3.331 usados e seminovos. Esse número é 25,6% maior que o resultado de dezembro de 2023, quando o setor vendeu 2.653 unidades em todo o Estado.

Comparando com o desempenho dos Estados Amazônicos, o mercado de novos e seminovos entrou 2023 com o pé direito, uma que vez o resultado de janeiro é o maior da região.

Além disso, no resultado geral, a região Norte apresentou desempenho negativo de 14,4% puxado principalmente pelas péssimas vendas do Tocantins, onde o segmento viu despencar em 59,5% seus negócios.

Em nível nacional, segundo a Fenauto no mês foram comercializadas 1.201.177 unidades, resultado 13,1% maior do que o de janeiro de 2023.

Pelo estudo, os veículos classificados como “velhinhos” (com 13 anos ou mais de uso), continuam sendo os mais procurados, com 408.734 vendidos no mês. Em segundo lugar vem os carros de 4 a 8 anos, com 314.992 unidade comercializadas.

Como já era esperado, o resultado de janeiro ficou 13,2% menor do que o constatado em janeiro, por conta do período de final de ano que é melhor para o comércio em geral.

Para Enilson Sales, presidente da Fenauto, “o resultado não nos surpreendeu, pois é um comportamento muito frequente em todo começo de ano. Além das vendas serem melhores nos últimos meses, por conta da injeção do 13º salário, por exemplo, nos dois primeiros meses do novo ano o consumidor já se depara com gastos com o IPTU, IPVA, matrículas escolares e reajustes que acabam impactando as vendas do varejo. Mesmo assim, consideramos que mais de 1,2 milhão de veículos vendidos é um resultado muito bom. Por isso, temos boas expectativas para este ano”.