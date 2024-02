Mauro Cézar e Pilhado batem boca ao vivo por motivo inusitado: ‘Não te dou essa liberdade’; assista

Uma discussão por um motivo inusitado tomou conta da edição do Jovem Pan Esportes desta quarta-feira, 28. O apresentador Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, e o jornalista Mauro Cézar Pereira bateram boca após Mauro Cézar ser chamado de ‘Maurinho’ pelo apresentador (assista abaixo).

A discussão aconteceu pouco antes da bancada abordar o dia a dia do Flamengo. De forma descontraída, Pilhado se referiu a Mauro Cézar de maneira informal, e o clima esquentou. “Não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade”, rebateu o jornalista.

Pilhado se surpreendeu com a resposta e tentou se justificar, mas Mauro Cézar insistiu. “Meu nome é Mauro, não é Maurinho, me chama pelo meu nome”. O apresentador rebateu: “Mas aí você foi chato, eu ‘tô’ brincando com você”.

“Não é um programa de humor”, respondeu Mauro Cézar. “Às vezes, é e dá audiência por isso”, disse Pilhado. O jornalista discordou. “Eu não ‘tô’ preocupado com audiência, você tem que me tratar com respeito e me chamar pelo meu nome”.

Veja o vídeo:

Essa treta entre Pilhado e Mauro Cézar foi a mais infantil da história do jornalismo esportivo brasileiro

Tudo isso pq chamou de Maurinho??

HAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHHHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHHA

🎥: Jovem Pan Esportes

pic.twitter.com/cDTSf9jE6h

— Olé do Brasil (@Oledobrasil) February 28, 2024



A discussão se estendeu por um minuto e meio, surpreendendo espectadores e internautas que acompanhavam o programa pelas redes sociais. Rapidamente, o bate-boca viralizou. “O Maurinho foi juvenil nessa, agora todos só vão chamá-lo de Maurinho”, brincou um internauta.

No entanto, pouco depois, Mauro Cézar e Pilhado voltaram a falar sobre a discussão, e a paz reinou no estúdio. “É lógico que vai viralizar essa discussão, deixando claro, acontece aqui, temos temperamentos diferentes”, justificou o apresentador.

Mauro Cézar emendou: “Fim de linha. Eu fui grosseiro com você, peço desculpas ao pessoal que acompanha o programa, eu fui grosseiro com você”, disse o jornalista. Pilhado, por sua vez, também reconheceu e pediu desculpas ao colega.

Fonte: Terra