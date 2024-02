Mulher que acusa Thales de importunação sexual estava no 2° dia de trabalho

“No dia 12/02/2024, segunda-feira, foi veiculada em alguns meios de comunicação uma suposta acusação de importunação sexual associada ao cantor e compositor Thales Lessa.

Impende esclarecer que levamos essa alegação muito a sério e estamos cooperando veementemente com as autoridades para garantir que a verdade dos fatos seja esclarecida, entendendo a importância de abordá-los de maneira transparente e responsável.

Ressaltamos todo o respeito à dignidade e aos direitos de todas as pessoas, e jamais existiu a intenção de causar desconforto ou constrangimento a qualquer cidadão. É de conhecimento a sensibilidade do tema e a necessidade de tratar essas questões com a devida seriedade.

No entanto, gostaríamos de afirmar categoricamente que as alegações contra Thales Lessa não refletem a verdade dos fatos. O cantor e compositor está disposto a colaborar integralmente com qualquer investigação ou processo que seja iniciado para apurar os acontecimentos.

Confiamos que uma análise imparcial dos fatos evidenciará a inocência do artista e reafirmamos o compromisso com o respeito mútuo e a integridade, valores que sempre nortearam a conduta pessoal e profissional daquele.

Enquanto aguardamos os resultados da investigação, reiteramos nosso compromisso com a transparência e a justiça. Continuaremos a cooperar plenamente com as autoridades e a tomar as medidas apropriadas conforme necessário.

Pedimos que confiem na honradez do artista, pois garantimos que estamos comprometidos a zelar pela verdade em busca da plenitude de todos.”