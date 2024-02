Mais de 6,7 mil acreanos negociam R$ 32 milhões em dívidas no Desenrola Brasil

Entre 9 de outubro de 2023 e 18 de fevereiro deste ano, mais de 6,7 mil pessoas no Acre formalizaram negociações na Faixa 1 (renda até 2 salários mínimos) do Desenrola. A dimensão da relevância do programa é visível na diferença entre a dívida original e o valor final renegociado.

No Acre, eram mais de R$ 32 milhões em débitos antes da aplicação dos descontos proporcionados pela iniciativa. Após os ajustes, o total devido caiu para R$ 5,5 milhões.

Desses, R$ 1,22 milhão foram quitados à vista e R$ 4,34 milhões reorganizados de forma parcelada. As informações são do Ministério da Fazenda.

Na capital, Rio Branco, 4,65 mil pessoas se beneficiaram do programa, em um volume de R$ 4,1 milhões negociados em 10,7 mil contratos.

A Faixa 1 contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único de Programa Sociais (CadÚnico) e engloba dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 que não ultrapassem o valor de R$ 20 mil cada.

São Paulo é a Unidade da Federação com mais negociações registradas na Faixa 1. Entre outubro passado e 18 de fevereiro deste ano, o valor negociado no estado supera R$ 305 milhões (antes dos descontos do Desenrola, eram R$ 2,3 bilhões). As negociações movimentaram 900 mil contratos e beneficiaram 400 mil pessoas.

O Rio de Janeiro é a segunda Unidade da Federação com mais negociações formalizadas na Faixa 1. O valor negociado no estado supera R$ 125 milhões (R$ 1 bilhão antes dos descontos), com 408 mil contratos e 181 mil pessoas que reorganizaram os débitos. Na sequência aparece Minas Gerais, com 135 mil pessoas beneficiadas e R$ 111 milhões negociados (eram R$ 781 milhões).