Maior trator do país e prevenção a desastres climáticos: veja as tecnologias do Show Rural

Do maior trator do Brasil, capaz de substituir até três tratores de médio porte, às soluções de capacitação, como o Simulador Agro 4.0, o Show Rural oferece um panorama completo das inovações que estão impulsionando a eficiência e reduzindo os custos na agricultura.

O evento, que ocorre até esta sexta-feira (9) em Cascavel (PR), é a primeira grande feira do agro de 2024 e contou com mais de 200 mil visitantes nos primeiros três dias.

“É uma jornada que a gente vem passando de transformação digital do campo. Então, a cada dia mais surgem novas tecnologias que auxiliam o produtor a cada etapa do ciclo agrícola, extrair mais do seu potencial, conseguir uma produtividade maior”, ressalta Bruno Muller, responsável pela área digital da Syngenta, multinacional do agro.

Outra tecnologia destaque no evento é o monitoramento por meio de lentes ópticas e térmicas, que identificam variações de temperatura, umidade e até mesmo incêndios e fumaças. A ferramenta ajuda os agricultores com uma visão detalhada do cultivo.

Um herbicida que permite maior flexibilidade ao agricultor em casos de riscos climáticos também foi lançado no Show Rural.

“O evento sempre foi um evento de tecnologia e inovação, mas neste ano, revela para mim a persistência e a vontade do produtor para buscar novos recordes de produtividade”, destaca Dilvo Grolli, presidente da Coopavel, responsável pela organização da feira.