Lula busca aproximação com agro e fará “sextou” com churrasco na Granja do Torto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abrirá a Granja do Torto, a partir deste mês de março, para receber representantes do agronegócio em churrascos às sextas-feiras nos fins de tarde. A ideia é que os encontros ocorram a cada 20 dias.

Os três primeiros setores confirmados para o “sextou” com Lula são: fruticultura, café e algodão. De acordo com integrantes do governo, toda a cadeia será convidada — dos produtores à agroindústria.

O governo tem feito gestos ao agro, mas ainda encontra resistência no setor, ainda muito identificado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Granja do Torto, umas das propriedades do Palácio do Planalto, tem característica de casa do campo e foi escolhida especialmente para tentar criar um clima favorável para estreitar as relações.

Nos encontros, a ideia é Lula apresentar as medidas do governo, mas também ouvir as demandas e se mostrar aberto ao diálogo. A estratégia foi traçada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta.