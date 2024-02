Leilão da Receita Federal terá celular a R$ 450 e carro por R$ 13 mil; confira

Entre os 100 lotes, há veículos, como carros e caminhonetes, a partir de R$ 13 mil, além de celulares e notebooks Xiaomi e Apple, com preço mínimo de R$ 450, e até uma aeronave, que pode ser arrematada a partir de R$ 450 mil.

A lista de itens ainda inclui produtos de informática, vestuário, utensílios diversos e produtos químicos.

As propostas podem ser feitas de forma online a partir do dia 21 de fevereiro, às 8h, com fim no dia 28, às 21h. Os lances são feitos para um conjunto de itens disponibilizados em um lote fechado.

O lote mais barato do leilão é o de número 73, com um patinete elétrico, que pode ser arrematado por pelo mínimo R$ 250. Com pouca diferença de preço, o lote 76 contém cinco bonecos da marca Funko, entre eles personagens de Harry Potter e Game of Thrones, com lance a partir de R$ 300.

Na outra ponta, o lote 69 tem o preço mais salgado, a partir de R$ 550 mil, com mais de 60 mil adaptadores USB para bluetooth, mais de 4 mil fones de ouvido, câmeras e cabos.

Na lista também se encontram vários MacBooks a partir de R$ 2.500 e lotes de três celulares por R$ 900.

As pessoas físicas podem fazer lances para os lotes: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 61, 66, 73, 74, 80, 81, 85, 93 e 94.

Já as pessoas jurídicas conseguem concorrer a todos os pacotes.

As mercadorias dos lotes 3, 4, 5, 6, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 do tipo “celular/acessório” não poderão ser comercializadas, ainda que arrematadas por pessoas jurídicas, informa o edital do leilão.

Os lotes serão abertos visitação na segunda-feira (19) até sexta-feira (23), mediante agendamento, em dias de expediente normal, e devem ser buscados pelos licitantes, nos locais indicados pela Receita Federal, após o leilão.

Como participar do leilão

A Receita Federal abre os lances no dia 21 de fevereiro, às 8h, com prazo até as 21h do dia 28 — véspera do certame, pelo Sistema de Leilão Eletrônico do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Para participar é preciso ter mais de 18 anos, disponibilizar de CPF ou CNPJ, para a pessoa jurídica, e ser Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Veja o passo a passo: