Las Vegas tem novo parque com fósseis da Era do Gelo; veja como funciona

A apenas 20 minutos da Strip é possível ver fósseis pré-históricos de animais extintos que viveram pelas redondezas de Las Vegas, como preguiças terrestres gigantes, mamutes colombianos, leões americanos e antigos bisões. Eles estão protegidos hoje pelo Ice Age Fossils State Park, o mais novo parque do estado de Nevada, que abriu as portas no fim de janeiro.

Situado em North Las Vegas, o parque tem mais de 127 hectares de área e compreende uma coleção de fósseis do Pleistoceno, período que abrangeu repetidas glaciações entre 2,5 milhões e 11,7 mil anos atrás.

O local é composto por sítios arqueológicos e por trilhas que se estendem por mais de 6,4 quilômetros, as quais possuem fósseis expostos, esculturas de metal de grandes animais extintos e áreas para piquenique.

Nas trilhas é possível ver ainda os restos de antigas escavações científicas, como a famosa “Big Dig” (ou “A Grande Escavação”), realizada entre 1962 e 1963 e até então a maior expedição científica interdisciplinar do gênero – foram escavadas 10 trincheiras, incluindo uma com mais de um quilômetro de comprimento.

Na entrada do parque há um centro de visitantes avaliado em US$ 4 milhões (mais de R$ 19 milhões) que oferece exposições interativas com foco sobre paleontologia e a megafauna que existia na área. O ingresso sai por US$ 3 (cerca de R$ 14,75) e crianças menores de 12 anos não pagam.

O interesse pelas descobertas paleontológicas do local remonta a 1903, quando o Serviço Geológico dos Estados Unidos fez as primeiras descobertas de fósseis no perímetro. Foi apenas em 1958 que o estado de Nevada adquiriu os mais de 127 hectares de terra que hoje são delimitados pelo parque.

Vale lembrar que durante o auge da última Era do Gelo a área de Las Vegas era úmida e verde, com pântanos e rebanhos de grandes animais. No final da glaciação a megafauna foi desaparecendo e os riachos secando à medida que ocorria a transição para a paisagem árida que se pode ver atualmente. Foi há cerca de 12 mil anos que o homem começou a deixar sua marca no vale.

Além do Ice Age Fossils State Park, o estado de Nevada administra outros 27 parques em seu território, incluindo o Valley of Fire (Vale do Fogo), famoso parque também próximo do agito de Las Vegas repleto de rochas multicoloridas, montanhas avermelhadas, pinturas rupestres e paisagens desérticas.